المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف وحجب كافة المواقع الاباحية في العراق

المحكمة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "اصدرت يوم الخميس 14 /12 /2023 امراً ولائياً بالعدد (325 / اتحادية /امر ولائي / 2023) بناءً على الطلب المقدم من قبل النائب باسم خزعل خشان المدعي في الدعوى المرقمة (325 / اتحادية /2023) المتضمنة طلبه اصدار امراً ولائياً بحجب المواقع الاباحية لحين البت بالدعوى المذكورة".وبحسب البيان، قررت المحكمة، استناداً الى احكام المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 الحكم بإلزام كل من وزير الاتصالات ورئيس هيأة الاعلام والاتصالات اضافة لوظيفتيهما بإيقاف وحجب كافة المواقع الاباحية في جميع انحاء جمهورية العراق، أمراً ولائياً ملزماً للسلطات كافة وصدر بالاتفاق.