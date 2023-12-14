التيار الصدري يعلن البراءة من مرشحين رفضوا الانسحاب من الانتخابات (وثيقة)

وقال المكتب الخاص بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "انطلاقاً من نهج القائد السيد مقتدى الصدر فـي محاربة الفساد والمفسدين وموقفه الواضح فـي مقاطعة العملية الانتخابية الفاسدة، نعلم جميع الإخوة الكرام براءتـنا من مرشحين داخل التيار الصدري رفضوا الانسحاب من الانتخابات".الوثيقة ادناه: