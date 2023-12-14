مكتب السيد السيستاني يحدد غرة جمادي الآخرة

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف الاشرف، السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الخميس، غرة جمادي الاخرة.

وذكر بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يعلن مكتبُ المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الجمعة الموافق ١٥ /١٢ / ٢٠٢٣م هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٥هـ".



وفي وقت سابق، حدد الوقف السني اليوم الخميس 14 / 12 / 2023 هو أول أيام غرة شهر جمادي الثاني للعام الهجري 1445".