بغداد.. القبض على متهم دهس شخصاً ولاذ بالفرار

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جاء ذلك بعد ورود اخبار عبر السيطرة المركزية بوجود حادث دهس لشخص فارق الحياة على إثرها ولاذ السائق بالفرار، ضمن قاطع مسؤولية نجدة الحرية، على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن " دوريات القاطع بملاحقة المتهم والقبض عليه بالسرعة، وبالفعل تمكنت دوريات القاطع من القبض على المتهم بعد مطاردته، بسرعة استجابة لطالب النجدة، بمتابعة مدير نجدة بغداد الكرخ وآمر القاطع".وأضافت، انه "تم تسليم المتهم لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".