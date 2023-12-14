كركوك توضح حقيقة حظر التجوال خلال الانتخابات

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية وقائد شرطة محافظة كركوك، نؤكد عدم وجود أي قطوعات او غلق للمنافذ الحدودية خلال التصويت الخاص والعام لانتخابات مجالس المحافظات للعام 2023".وأشارت الى انه "سيمنع تجوال حركة الدراجات النارية بكافة انواعها وكذلك منع حركة عجلات الحمل ٥ طن فما فوق في مراكز المدن ومراكز الاقضية والنواحي وستكون هناك انسيابية حركة عالية جدا وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض".