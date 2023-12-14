بالصور من كربلاء.. افتتاح جسر جديد في الهندية

تنشر السومرية نيوز، صوراً لافتتاح جسر جديد في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء.

وافتتح محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي الجسر الثالث في قضاء الهندية ويطلق عليه اسم جسر فاطمة الزهراء (عليها السلام) بتنفيذ وتخطيط وتمويل واشراف كربلائي، بحسب المحافظة.

وأدناه صور الافتتاح..