نائب يعلن اكتمال إجراءات التعاقد لملحق المحاضرين والاداريين (وثائق)

أعلن النائب محمود القيسي، الخميس، عن اكتمال إجراءات التعاقد لملحق المحاضرين والاداريين في بغداد والمحافظات.

وقال القيسي في بيان، إنه "تم إكمال إجراءات التعاقد لملحق المحاضرين والاداريين وفق قرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ لمديريات بغداد الست الكرخ 1 2 3 والرصافة 1 2 3 والديوانية والانبار والبصرة وديالى". واعرب القيسي عن شكره لـ"وزارتي التربية والمالية على جهودهم الكبيرة في خدمة أبنائنا الخريجين". وأدناه وثائق كشفها النائب بهذا الشأن..