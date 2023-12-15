تفوق على دول عربية.. العراق في المرتبة 115 بمؤشر الصحة العالمي خلال 2023

وبحسب المؤشر، فان العراق جاء في المرتبة 115 من اصل 167 دولة حول العالم بمؤشر الصحة.وجمع العراق 64.4 نقاط فقط، في حين كانت سنغافورة بالمرتبة الأولى بواقع 86.9 نقطة، اما في المرتبة الأخيرة جاءت افريقيا الوسطى بـ32 نقطة.ولم يتفوق العراق من بين الدول العربية سوى على السودان واليمن، حيث حصد السودان 60.5 نقطة، اما اليمن حصدت 57.4 نقطة.ويقيس مؤشر الصحة مدى تمتع الأشخاص بصحة جيدة وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة جيدة، بما في ذلك النتائج الصحية والأنظمة الصحية والمرض وعوامل الخطر ومعدلات الوفيات، وهي واحدة من الركائز الـ 12 لمؤشر الرخاء.