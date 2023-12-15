لليوم الثاني.. ضباب كثيف يحجب الرؤية في سامراء (صور)

السومرية نيوز – محليات



شهدت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، ضباباً كثيفاً غطى سمائها، متسببا بحجب الرؤية في شوارعها.

وقال مراسل السومرية، إن "المحافظة شهدت ضباباً كثيفاً منذ الصباح الباكر، تسبب بحجب الرؤية في الشوارع والطرق الرئيسية في محافظة صلاح الدين".



ووثقت عدسة "السومرية نيوز" مشاهد من محافظة صلاح الدين بعد اجتياح الضباب لسمائها.