ضبط 19 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من بضبط (19) شاحنة محملة بـ( كارتون فارغ، حديد، خشب، أدوية بيطرية، اسرة عمليات، مستحضرات تنظيف، منتجات غذائية، رفوف مخازن، كومبريسرات هواء، مفروشات، قرطاسية، ملابس) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".واشارت الهيئة ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك واتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".