التعليم تطلق استمارات القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق استمارات التقديم إلى القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) وخريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنكليزية لطلبة الدراسة الإعدادية الناجحين في الدور الثالث للسنة الدراسية 2023/2022 للفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون.



ويتاح للطلبة تثبيت عشرة خيارات في الاستمارة الإلكترونية على وفق الحدود الدنيا للقناتين أعلاه للسنة الدراسية 2024/2023 فيما يتوجب على الطلبة المتقدمين من ذوي الشهداء مراجعة مؤسسة الشهداء والمديريات التابعة لها للمصادقة على بياناتهم، وفقاً لبيان نشرته الوزارة ورد للسومرية نيوز.