بالفيديو.. مرشح للانتخابات المحلية يكسر "الصمت" في ذي قار

أظهر مقطع مصور، اليوم الجمعة، مسيرة داعمة لأحد مرشحي ائتلاف دولة القانون في مدينة الشطرة بمحافظة ذي قار.

ودخل الصمت الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت صباح اليوم الجمعة موعداً لبدء الصمت الانتخابي للانتخابات المحلية التي ستنطلق يوم غد السبت بالتصويت الخاص، فيما تبدأ الانتخابات العامة يوم الاثنين المقبل.