رئيس الوزراء يصدر توجيهاً "هاماً" حول توزيع قطع الأراضي

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "منعاً لاستغلال النفوذ السياسي والإداري لأغراض شخصية وحزبية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتأليف فرق مشتركة، من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تتولى مراجعة وتدقيق الإجراءات كافة، المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات".وأضاف، أن ذلك جاء "بغية تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتعزيز النزاهة والشفافية وصحة وسلامة الإجراءات كافة؛ حمايةً للأموال العامة".