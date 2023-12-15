العزم يهنئ الايزيديين ويؤكد على حماية الاقليات

وذكر التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمناسبة حلول عيد الصيام "روزين ئيزي" نتقدم باخلص التهاني والتبريكات الى الايزيديين من ابناء شعبنا الكريم في العراق وحول العالم، معبرين عن اعمق الامنيات بأن يكون هذا العيد فرصة للفرح والسعادة، ولتعزيز روح التلاحم والتضامن وقيم الانسجام والتعايش السلمي بين جميع المكونات العراقية، وبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة والتفاهم".واضاف، انه "بهذه المناسبة نغتنم الفرصة لنؤكد على اهمية العمل الوطني المشترك لحماية حقوق الاقليات وتوفير الظروف الملائمة لحياة كريمة ومستقرة لهم في وطن متعدد الثقافات".