انسحاب مرشحة للانتخابات في الأنبار

أعلنت المرشحة سهام ذياب العبيدي من تحالف الانبار المتحد، اليوم الجمعة، تركها للتحالف وعدم خوض الانتخابات المحلية.

وقالت العبيدي في منشور تابعته السومرية نيوز: "لعدم ايفاء القائمين على قائمة تحالف الانبار المتحد ولعدم ايفائهم بالتزاماتهم وعهودهم مع المرشحين والاصرار على التمييز بين المرشحين وغياب المنهج والرؤيا اعلن انسحابي من الترشح لانتخابات مجلس محافظة الانبار ضمن تحالف الانبار المتحد وترك مضمار الانتخابات المحلية خدمة لمحافظتنا العزيزة".