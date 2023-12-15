في البصرة.. تسريب صوتي لمرشحة للانتخابات مع العيداني (وثيقة)

وقالت المرشحة سارة ظافر نظمي الحسيني خلال التسجيل الصوتي الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، انها "حصلت من المحافظ على هامش بتخصيص قطع أراض لمنتسبي شرطة الطاقة بناء على طلب مدير عام شرطة الطاقة".وأضافت انها "تريد الفوز من خلال التصويت الخاص من قبل المنتسبين لها دون انتظار التصويت العام".