مفوضية الانتخابات تؤكد: جميع المراكز مستعدة لاستقبال الناخبين

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد ورئيس الادارة الانتخابية القاضي عباس فرحان الفتلاوي وبحضور معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية مهند فاضل واللجنة العملياتية في المكتب الوطني عقدوا اجتماعا موسعا عبر الدائرة الإلكترونية مع مدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات مساء اليوم".‏وأضافت، أن "الفتلاوي ناقش خطة استعدادات المكاتب الانتخابية من جميع النواحي ‏وتهيئة مراكز الاقتراع ‏لاستقبال القوات الامنية كافة التي ستصوت يوم غد وأيضا تهيئة مراكز النازحين المتواجدون في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية هذا وقد ابدى مدراء المكاتب الانتخابية استعدادهم التام ليوم الاقتراع الخاص والعام وان جميع المراكز مستعدة لاستقبال الناخبين".من جانب آخر، أكد القاضي عمر احمد، على العمل بروح الفريق الواحد وأن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع وان جميع المراكز سوف تفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساء".يذكر أن مفوضية الانتخابات حددت مراكز التصويت الخاص التي بلغ عددها (٥٦٥) مركزا في عموم المحافظة و(٣٥) مركزا للنازحين ليوم غدا الموافق ١٦ كانون الاول ٢٠٢٣ .