غرق زورق سياحي في شط العرب

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه تم تسجيل حادث غرق زورق سياحي في قضاء شط العرب منطقه الحوطة وعلى متنه ١٨ شخص ونتيجة السرعة العالية والحمل الزائد ادى الى انقلاب الزورق".وأضاف: "تم اتقاذ 17 منهم وفقدان شخص واحد تم ضبط الزورق ولازال البحث جاري عن الغريق من قبل مفارز الشرطة النهرية".وأشار المصدر الى ان "صاحب الزورق لاذ بالفرار الى جهة مجهولة".