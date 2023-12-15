توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد بسبب الضباب

أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، عن توقف الحركة الملاحية بشكل مؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية عند ٢٥٠م.

وقال الإعلام والاتصال الحكومي في مطار بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية وتفاوت مدى الرؤية. إلى 300م ".