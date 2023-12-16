بغداد.. الكشف عن الحائزين على أعلى نسبة من الأصوات في الاقتراع الخاص

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المرشحين علي لطيف محمد القريشي، وعلا حسين حاتم التميمي، حازا على أعلى نسبة من الأصوات في الاقتراع الخاص بمحافظة بغداد".كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بلغت 38% حتى الآن.أما في بغداد، فقد بلغت نسبة المشاركة 63%، وكان نصيب الكرخ منها 36% مقابل 27% في جانب الرصافة.يشار الى ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.