النجف.. انهيار منزل يتسبب بإصابة 7 اشخاص والدفاع المدني تتدخل

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بإصابة 7 اشخاص جراء انهيار منزلهم في النجف الاشرف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني انقذت 7 اشخاص جراء انهيار منزل قديم بشارع زين العابدين في المدينة القديمة بمحافظة النجف الاشرف".



وأشار الى ان "الاشخاص اصاباتهم طفيفة".