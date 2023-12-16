السامرائي: القوات العسكرية والأمنية اظهرت اعلى درجات المسؤولية

اعتبر رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، السبت، أن القوات العسكرية والأمنية اظهرت اعلى درجات المسؤولية في الاقتراع الخاص الذي جرى اليوم.



وقال السامرائي في بيان، "نتقدم بشكرنا وتقديرنا العالي لابناء قواتنا العسكرية والأمنية البطلة الذين اظهروا اعلى درجات المسؤولية بأداء حقهم الدستوري بالانتخابات فضلا عن انضباطهم العالي في حماية مراكز الاقتراع وحفظ الامن في عموم العراق".

وبدأ التصويت الخاص، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة صباحاً، وانتهى بحلول الساعة السادسة مساءً.

واغلقت المراكز الانتخابية ابوبها، بعد انتهاء الوقت المقرر للاقتراع الخاص في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.