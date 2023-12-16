كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يتقدم الخطابي بأحر التعازي والمواساة الى مقام صاحب العصر والزمان الامام الحجة المهدي المنتظر (عج) والى المراجع والعلماء الاعلام والى اهالي كربلاء المقدسة لمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء(ع) والذي يصادف الثالث من شهر جمادي الاخرة، ونظرا لأهمية هذه المناسبة على قلوب المسلمين ولما لها من قدسية على نفوسهم تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف ١٧ من شهر كانون الاول الموافق ٣ من شهر جمادي الاخرة لكافة دوائر المحافظة".وأضاف البيان، ان "العطلة لا تشمل الدوائر الامنية والخدمية ودوائر المهندس المقيم في المشاريع".