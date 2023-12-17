محافظة بغداد: عدادات المولدات "اختبار" لمسؤولي الوحدات الإدارية والمخاتير

وقال المحافظ محمد جابر العطا إنَّ تقارير اللجان المشكلة مع رئاسة الوزراء والأمن الوطني والوحدات الإدارية تشير إلى أنَّ نسبة التزام أصحاب المولدات بنصب العدادات تتراوح بين 80 إلى 90 بالمئة، لاسيما بعد أن تعهدت المحافظة برفع المولد واستبداله بآخر وقطع الحصة الوقودية للمخالفين، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبين أنَّ عدداً كبيراً من المتعهدين أعلنوا إيقاف التشغيل مالم تتم العودة إلى الصيغة السابقة بالجباية أول الشهر وعدم الاعتماد على العداد، إلا أن تعليمات المحافظة والاسناد الذي حصلت عليه من رئاسة الوزراء الزمتهم بالالتزام بالتعليمات الجديدة.وأوعز العطا إلى المواطنين بعدم دفع أي مبالغ جباية إلى متعهد المولد والاتصال بالخطوط الساخنة والوحدات الإدارية للابلاغ عن المتعهدين المخالفين، متوعداً مسؤولي الوحدات الإدارية والمختارين في حال التواطؤ وسيكون ذلك بمثابة تقييم لأداء هذه الجهات المحلية ومعرفة مدى وقوفها مع المصلحة العامة.