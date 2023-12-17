كردستان: إذا استمر إضراب المدرسين سنعتبر العام الحالي سنة عدم رسوب

وقال وزير التربية آلان حمه في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة تدرس إمكانية اعتبار السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب بسبب إضراب المعلمين في أغلب مناطق الإقليم نتيجة عدم استلام مستحقاتهم المالية".وأضاف حمه، أن "حكومة الإقليم ووزارة التربية فاتحت الحكومة الاتحادية، لكن لغاية الان لم نتوصل الى حلول"، مشيرا الى ان "استمرار حالة الاضراب ستجبرنا على اعتبار العام الحالي عام عدم رسوب للطلبة".يشار الى الكوادر التعليمية في إقليم كردستان أضربت عن الدوام الرسمي في المدارس منذ بداية العام الدراسي الحالي اعتراضا على عدم تسلم مستحقاتهم المالية.