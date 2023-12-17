بمعدل 10 دولارات.. الصحة تخفّض سعر غسيل الكلى

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، إنَّ الوزارة وقعت عقوداً مع شركات عالمية لتطوير المراكز التخصصية بالأمراض القلبية، كما افتتحت 14 مركزاً لغسيل الكلى (الديلزة) بسعة 391 سريراً في بغداد والمحافظات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ هناك مراكز للديلزة قيد الإنجاز بسعة 350 سريراً، وأخرى في مرحلة الدراسة بسعة 385 سريراً، مؤكداً أنَّ جميع المراكز التي تم افتتاحها والتي ما زالت قيد الإنجاز والدراسة وبعضها تم الإعلان عنها ستقدم جميعها أكثر من 5 ملايين غسلة سنوياً.