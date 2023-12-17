الوقف السني في سامراء يحث على المشاركة في الانتخابات (وثيقة)

وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، فانه "تنسب على جميع الائمة والخطباء حث الناس على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات عبر مكبرات الصوت في يوم الاثنين، وتكرار حث الناس في كل ساعة ابتداءا من الساعة ٧ صباحاً وحتى الخامسة عصرا".الوثيقة ادناه: