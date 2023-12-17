المفوضية: انتخابات الغد ستكون سلسة وشفافة وخلل التصويت الخاص لن يتكرر

وقالت مفوضية الانتخابات خلال مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "بالأمس اوفت المفوضية بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بأجراء التصويت الخاص ولم يعكر صفوها أي خرق امني لغاية انتهاء موعد غلق الصناديق الا ان عدد من الأجهزة تلكأت في ارسال تقاريرها للمكتب الوطني ضمن المدة القانونية".وأضاف: ان "قانون المفوضية يقضي في حال تأخر نقل البيانات وارسالها عبر جهاز ارسال البيانات عن ست ساعات يتم نقل الصناديق الى المركز الوطني للعد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة".وأشارت المفوضية الى: "اصدار القرار رقم واحد والذي يقضي بنقل المحطات الى مراكز في المحافظات واجراء العد والفرز اليدوي للصناديق ومطابقة النتائج وارسالها الى المركز الوطني لغرض مطابقتها وانه تم نقل الصناديق مقفلة الى مراكز العد والفرز اليدوي برفقة القوات الأمنية".وبينت ان "الشركة الكورية اكدت ان الخلل حصل في التصويت الخاص وانه لن يتكرر في التصويت العام"، مبينة انها "أكملت كافة الإجراءات من اجل إنجاح العملية الانتخابية على اكمل وجه".