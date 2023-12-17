اعتقال 30 باكستانياً جنوبي صلاح الدين

أعلنت قيادة عمليات سامراء، الأحد، عن اعتقال 30 باكستانياً دخلوا بشكل غير شرعي جنوبي صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان، إنه "تم القبض على 30 شخصا باكستاني الجنسية أثناء دخولهم غير شرعي ومهربين بواسطة صهريج جنوبي صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "عملية الاعتقال نفذها أبطال لواء مغاوير القيادة بإشراف مباشر من قبل قائد عمليات سامراء بعد ورود معلومات استخبارية واثناء التفتيش الدقيق في سيطرة الشيخ ابراهيم تم القاء القبض عليهم مهربين بواسطة صهريج"، مشيراً الى أن "دخولهم غير شرعي إلى العراق متوجهين من الموصل إلى بغداد".