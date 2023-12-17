مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير في النجف

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مروع وقع مساء اليوم، في شارع الغدير في النجف الاشرف". وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح".