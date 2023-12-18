محطة انتخابية في كركوك تسجل نسبة "صفر" بعدد الناخبين (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أعطى تقرير المنتصف لبعض محطات الاقتراع في محافظة كركوك، تصورا اوليا عن طبيعة سير عملية التصويت العام.

ويشير التقرير الذي حصلت عليه "السومرية نيوز"، من إحدى محطات الاقتراع في أحد المراكز الانتخابية للتصويت العام بمحافظة كركوك، يبين ان المركز لم تشهد حضور أي ناخب من الناخبين للإدلاء بصوته".