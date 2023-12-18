الاعلام والاتصالات: 50 قناة فضائية تشارك في تغطية الانتخابات المحلية

وقال الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الهيئة علي المؤيد أكد أن غرفة العمليات الإعلامية المركزية في الهيئة رصدت قيام 50 قناة فضائية عراقية في عمل تغطيات مباشرة للأحداث المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات خلال اليوم الإثنين".وأضاف: "124 قناة فضائية يتم رصدها من قبل الهيئة نقلت خلال الأيام الثلاث الماضية عشرات التقارير والبرامج الإخبارية عن الانتخابات وقد التزم الجزء الأكبر منها بلائحة قواعد البث الإعلامي، ولم يسجل إلا عدد قليل جداً من المخالفات التي تم معالجتها من خلال التواصل المباشر مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية المخالفة".ومنذ الصباح الباكر لهذا اليوم تقوم قناة السومرية الفضائية بتغطية موسعة لأحداث الانتخابات المحلية عبر شبكة مراسلين وعبر وكالتها السومرية نيوز في بغداد وجميع المحافظات.