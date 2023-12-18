الانتخابات المحلية.. بدء العد التنازلي لإغلاق الصناديق وحديث عن ارتفاع طفيف بنسب المشاركة

وكانت المفوضية قد أعلنت في مؤتمر صحافي، تابعته السومرية نيوز، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 17% حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً".وأكدت، أنها "لم تسجل أي خروقات أو معوقات في أجهزة الاقتراع"، مبينة أن "نسب المشاركة قد ترتفع بعد الظهيرة".من جهتهما، أفاد مراسلي السومرية من النجف والبصرة، بان أعداد المشاركين بدأت تزداد في الوقت الحالي، بعدما كان الإقبال ضعيفاً خلال أوقات الصباح.فيما أكد مراسلو السومرية في بغداد، ارتفاع نسبة المشاركة في مناطق مختلفة من العاصمة بعد ظهر اليوم.وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.