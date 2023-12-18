المباشرة بإزالة لافتات المرشحين في بغداد (فيديو)

باشرت مجموعات مختصة بنقل السكراب، مساء اليوم الاثنين، بإزالة الصور الانتخابية في العاصمة بغداد.

وأُغلقت صناديق الاقتراع للتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، معلنة اختتام المناسبة التي لم يشهدها العراق منذ عقد، في عملية سارت دون خروقات وباستقرار أمنى واضح مقارنة بما كان يحصل في الأعوام الماضية.