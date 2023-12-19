ضباب متداخل مع وجوه الزائرين.. مشاهد سينمائية وروحانية في محيط الامامين العسكريين (صور)

السومرية نيوز-محليات



أظهرت لقطات مصورة مشاهد استثنائية في محيط وداخل مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وغطى الضباب الكثيف أروقة وساحات مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام) في سامراء، فيما يظهر الزائرون رجالا ونساءً واطفالا من وسط الضباب، في مشهد سينمائي أضفى المزيد من الروحانية على اللقطات.