في كربلاء.. حملة تنظيف وإعمار تسبق مغادرة الشرطة للمدارس (صور)

وقالت شرطة كربلاء في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "تشكيلات قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة باشرت بحملة تنظيف وترتيب صفوف المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في محافظة كربلاء المقدسة ممن تم تحويلها الى مراكز انتخابية واعادتها الى ملاكاتها التربوية بعد انتهاء الانتخابات بافضل مما كانت عليه في السابق".وأضافت أن "القوات الأمنية المكلفة بواجب حماية مراكز الاقتراع بادرت بصيانة المقاعد الدراسية وصبغ الجدران في عدد من مدارس المحافظة بعد انتهاء واجبها الأمني".وتابعت الشرطة، أن "هذه المبادرة التطوعية تعد رسالة إلى الاجيال والكوادر التدريسية بأن إخوانهم في القوات الأمنية يد تحرس المراكز الانتخابية وذات اليد تقوم بتنظيف المكان وترتيبه وتزيينه واعادته الى ادارته التربوية بصورة أجمل".