في بغداد.. غلق جسرين بعد منتصف الليل

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بغلق جسري الجمهورية والسنك في بغداد بعد منتصف الليل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد منتصف الليل سيتم غلق جسري الجمهورية والسنك". وعزا المصدر ذلك الى "إجراء ممارسة أمنية من قبل قوات حفظ القانون وبحضور القادة والامرين".