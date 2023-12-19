‏تقدم برئاسة الحلبوسي يكتسح أصوات ناخبي بغداد ‏

اكتسح حزب ‏تقدم برئاسة محمد الحلبوسي أصوات الناخبين في العاصمة بغداد.



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وحصل تقدم، بحسب النتائج، على 132 ألفاً و719 صوتاً في بغداد متقدماً على تحالف نبني وائتلاف دولة القانون.

وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت اليوم الثلاثاء، عن النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين في بغداد والمحافظات.