بالصور.. تشييع العقيد مروان في النجف

تنشر السومرية نيوز، صوراً من مدينة النجف لتشييع العقيد مروان جلال الذي سقطت طائرته أمس.

وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، سقوط طائرة هليكوبتر في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين. وأكدت الوزارة "استشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان".