ضباب وغيوم تعقبهما أمطار.. طقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً يتحول تدريجياً إلى غائم جزئي كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل ضباب صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً وأحياناً غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار في أقسامها الشرقية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وغائماً في أقسامها الشرقية مع فرصة لتساقط زخات مطر فيها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون الأمطار غزيرة أحياناً كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الشرقية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابعت الهيئة أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى صحو، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة منها كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".