للمكون المسيحي.. الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي ليومين

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليومي 25 و 26 للمواطنين المسيحيين.

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن السوداني "وجه بأن يكون يوما 25 و 26 من كانون الأول الجاري، عطلة رسمية للمواطنين من المكوّن المسيحي، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".