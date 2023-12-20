الرافدين يعلن إيقاف النشاط الائتماني لأغراض التطبيق السنوي

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظرا لقرب انتهاء السنة المالية ولاغراض التطبيق المعمول به سنويا ولفسح المجال لتصفية الموقوفات وتهيئة الاحصائيات والجرد السنوي، تم إيقاف النشاط الائتماني بكافة انواعه وعدم ترويج طلبات القروض والخدمات المصرفية الاخرى".وأضاف: "سيستأنف المصرف العمل بالترويج خلال العام المقبل 2024".