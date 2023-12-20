التربية تصدر توجيها بشأن دوام المدارس يوم السبت

أصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، توجيها الى إدارات المدارس الراغبة بإستئناف الدوام يوم السبت للمراحل الدراسية المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي فقط).

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بالسماح للإدارات المدرسية الراغبة بإستئناف الدوام يوم السبت لإكمال المنهج الدراسي المقرر للمراحل الدراسية المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي فقط)".