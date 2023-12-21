مؤشر حرية الانسان 2023.. العراق في المرتبة 156 عالميا

وبحسب المؤشر الذي اطلعت عليه السومرية نيوز، جاء العراق في المرتبة 156 من اصل 165 دولة، أي انه لم يتفوق سوى على 9 دول وهي كل من السعودية والصومال ومصر وفنزويلا وايران ومانيمار والسودان واليمن وسوريا.وبينما لم يتغير موقع العراق مقارنة بتصنيف عام 2020 -2021، الا ان نقاطه انخفضت بقيمة 0.08 مقارنة بالتصنيف السابق.بالمقابل، جاءت السويد بالمرتبة الأولى، ومن ثم نيوزلندا والدنمارك وايرلندا واستونيا والسويد وايسلندا ولاكسمبورغ وفنلندا والنرويج، كأعلى 10 دول بحرية الانسان لعام 2023.وفقا لذلك فهذا يعني أن العراق في المرتبة 10 كأسوأ دولة في حرية الانسان لعام 2023.