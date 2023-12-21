وزير التعليم يعلن عودة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية الى مقره في بغداد

وقال العبودي في كلمة له تابعتها السومرية نيوز، أن "أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية المنعقدة حاليا في جمهورية مصر العربية تمخض عنها قرار تاريخي بالعودة"، مشيرا الى أن "جهود وزارة التعليم التي تكللت بالنجاح في هذا الاتجاه استندت الى توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأعرب عن شكره العميق لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية وأمانته العامة والدول الأعضاء التي منحت العراق ما يستحق من الثقة وما هو جدير به من تحمل المسؤوليات، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة العمل المشترك وتوفير المناخات الإيجابية اللازمة لاحتضان فعاليات وأعمال اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مقره العريق وسط بغداد وحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية على التعاون في مجال البحث العلمي وتفعيل سياقات التكامل وتعضيد بيئة الشراكة الأكاديمية.