السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان ضبط بحوزته ما يقارب ثمانية كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٢٨/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".