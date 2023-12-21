قرار حكومي بتغيير صفة ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء

وقال قسم الأعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أصدر وزير العدل خالد شواني، أمرا وزارياً برفع صفة ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء الى مديرية، وذلك لتحقيق اهداف الوزارة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات عدلية تتلاءم مع طموح المواطن وتذليل جميع المعوقات التي تعترض تقديم الخدمات العدلية للمواطنين".وأضاف: "يأتي هذا التوجيه من قبل الوزير ضمن الخطة الاستراتيجية التي اتبعتها وزارة العدل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتيسير انجاز معاملاتهم بصورة شفافة ومنتظمة خدمة لأهالي المدينة والمناطق المحيطة بها والحفاظ على خصوصية القضاء، بالتزامن مع التوسع العمراني الذي تشهده سامراء".يذكر أن إجراءات رفع الصفة ستدخل حيز التنفيذ وستقوم دائرة التسجيل العقاري بتجهيز الكوادر والمبنى وبقية الترتيبات الإدارية المتعلقة بفك الارتباط بمديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين والربط المباشر بالدائرة العامة.