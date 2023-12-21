هيئة الحج تحدد الموعد النهائي لمراجعة المشمولين بالحج

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ، انه"لغرض استكمال اجراءات الاستعداد المسبق لموسم الحج ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م وفقاً للتوقيتات الزمنية الواردة من وزارة الحج والعمرة السعودية، فان الموعد النهائي للمراجعة ودفع كلفة الحج للمواطنين المشمولين بالسنوات (2020-2021-2022) والمؤجلين من الأعوام السابقة هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد 31 / 12 / 2023 وبعدها يعتبر المواطن مؤجلاً الى موسم الحج ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥ م".ولفتت الى انه "بعد هذا التاريخ تكون المراجعة للمواطنين المشمولين بقرعة ٢٠٢٣م".وكانت الهيئة قد دعت في السابع من شهر كانون الأول الحالي، المواطنين الفائزين بقرعة الحج والمشمولين بالذهاب للديار المقدسة، الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.