برنامج الأغذية العالمي: نحو 4 ملايين عراقي بين نازح أو بحاجة لمساعدة انسانية

وذكر برنامج الأغذية العالمي في تقرير تابعته السومرية نيوز، انه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدة نقدية لأكثر من 36 ألف لاجئ سوري، وقسائم إلكترونية لأكثر من 3,000 نازح داخليًابالإضافة إلى ذلك، قام برنامج الأغذية العالمي بتوزيع مساعدات نقدية متعددة الأغراض على أكثر من 7000 عائد من مخيم الجدعة بدون وثائق مدنية في بغداد وكركوك ونينوى، ومحافظات واسط وديالى والأنبار وبابل وصلاح الدين.علاوة على ذلك، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تمت مساعدة أكثر من 1,800 امرأة حامل ومرضعة ، وتحقيق مساعدات نقدية الى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-24 شهراً في محافظة المثنى لتحقيق أمنهم الغذائي الأساسي والاحتياجات الغذائية.وبين البرنامج في تقريره، ان الصراع المتقطع وكذلك تأثير المناخ لا يزال يؤثر على حياة الناس، حيث هناك حاليا 1.2 مليون نازح داخليا و 2.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، نتيجة انعدام الأمن، انعدام سبل العيش، وتدمير المساكن أو إتلافها ما يعيق قدرة الناس على العودة إلى ديارهم.وأشار البرنامج الى ان عمله في العراق يركز على المساعدة على تغيير الحياة وإنقاذ الأرواح دعم الحكومة العراقية بالحماية الاجتماعية الإصلاح وتمكين الشباب ومكافحة تغير المناخ، مبينا ان تقدم العراق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واجه معوقات بسبب تحديات إعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة من الصراع مع داعش، وضعف المؤسسات والحكم، وتغير المناخ وتأخر تنفيذ الإصلاحات وعدم كفاية الفرص للشباب.