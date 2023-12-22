الضباب يتسبب بحادث سير لأكثر من 20 سيارة في الانبار (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لحادث سير لأكثر من 20 سيارة قرب منطقة 160 سريع الرطبة في محافظة الانبار.

ويظهر مقطع الفيديو تصادم أكثر من عشرين سيارة بسبب عدم وضوح الرؤيا بسبب الضباب الكثيف.



ولم يتم التأكد من وقوع ضحايا نتيجة الحادث، فيما تشهد البلاد خلال الأيام القليلة الماضية انتشار الضباب الكثيف في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.